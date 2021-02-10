Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца

Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги

17.06.2023 632 0

Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца

Есть достаточно много поклонников продукции компании Google, которые уже не хотят пользоваться ничем другим, кроме Pixel. И их можно понять, плавная работа почти без проблем, качественная камера, легкий понятный интерфейс и длинная программная поддержка от производителя.

 

Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги – фото 1

 

Но очень часто на старте продаж эти смартфоны немного переоценены и лучший момент для их покупки наступает вскоре перед выходом нового поколения. И именно такой момент настал.

 

Ниже мы напомним вам ключевые характеристики смартфонов и ссылку на их обзоры.

 

Google Pixel 7:

 

Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги – фото 2

  • Дисплей: 6.3" AMOLED 90Hz – 1080 x 2400 пикселей.
  • Чип: Google Tensor G2.
  • Камера: 50 MP с OIS + 12 MP сверхширокоугольная.
  • Память: 8 ГБ оперативной 128/256 ГБ накопитель
  • Батарея: 4355 мАч
  • OS: Android 13
  • Стереодинамики, линейный вибромотор, NFC
  • Защита по стандарту IP 68

 

 

Google Pixel 7a:

 

Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги – фото 3

  • Дисплей: 6.1" AMOLED 90Hz – 1080 x 2400 пикселей.
  • Чип: Google Tensor G2.
  • Камера: 64 MP с OIS + 13 MP сверхширокоугольная.
  • Память: 8 ГБ оперативной 128 ГБ накопитель
  • Батарея: 4385 мАч
  • OS: Android 13
  • Стереодинамики, линейный вибромотор, NFC
  • Защита по стандарту IP 67

 

Купить эти смартфоны можно в нашем интернет-магазине Andro-price:

 

Pixel 7a 8/128 Gb - от 18 690 грн

Pixel 7 8/128 Gb - 20 800 грн

Pixel 7 8/256 Gb - 25 250 грн

 

Все смартфоны новые, упакованы и гарантированы!

Вы так просили смартфоны не от китайцев и вот они у нас, самое время приобрести их по очень хорошей цене.

 

Читайте также: Распродажа Redmi Note 12 Pro 5G Global Version от поставщика! Цена снижена

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги