Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца

Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучшие камерофоны за свои деньги
Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца
Есть достаточно много поклонников продукции компании Google, которые уже не хотят пользоваться ничем другим, кроме Pixel. И их можно понять, плавная работа почти без проблем, качественная камера, легкий понятный интерфейс и длинная программная поддержка от производителя.
Но очень часто на старте продаж эти смартфоны немного переоценены и лучший момент для их покупки наступает вскоре перед выходом нового поколения. И именно такой момент настал.
Ниже мы напомним вам ключевые характеристики смартфонов и ссылку на их обзоры.
Google Pixel 7:
- Дисплей: 6.3" AMOLED 90Hz – 1080 x 2400 пикселей.
- Чип: Google Tensor G2.
- Камера: 50 MP с OIS + 12 MP сверхширокоугольная.
- Память: 8 ГБ оперативной 128/256 ГБ накопитель
- Батарея: 4355 мАч
- OS: Android 13
- Стереодинамики, линейный вибромотор, NFC
- Защита по стандарту IP 68
Google Pixel 7a:
- Дисплей: 6.1" AMOLED 90Hz – 1080 x 2400 пикселей.
- Чип: Google Tensor G2.
- Камера: 64 MP с OIS + 13 MP сверхширокоугольная.
- Память: 8 ГБ оперативной 128 ГБ накопитель
- Батарея: 4385 мАч
- OS: Android 13
- Стереодинамики, линейный вибромотор, NFC
- Защита по стандарту IP 67
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Pixel 7a 8/128 Gb - от 18 690 грн
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