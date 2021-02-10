Распродажа Google Pixel 7/7a от 18690. Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца

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Лучший выбор для тех, кто не хочет китайца

Есть достаточно много поклонников продукции компании Google, которые уже не хотят пользоваться ничем другим, кроме Pixel. И их можно понять, плавная работа почти без проблем, качественная камера, легкий понятный интерфейс и длинная программная поддержка от производителя.

Но очень часто на старте продаж эти смартфоны немного переоценены и лучший момент для их покупки наступает вскоре перед выходом нового поколения. И именно такой момент настал.

Ниже мы напомним вам ключевые характеристики смартфонов и ссылку на их обзоры.

Google Pixel 7:

Дисплей: 6.3" AMOLED 90Hz – 1080 x 2400 пикселей.

Чип: Google Tensor G2.

Камера: 50 MP с OIS + 12 MP сверхширокоугольная.

Память: 8 ГБ оперативной 128/256 ГБ накопитель

Батарея: 4355 мАч

OS: Android 13

Стереодинамики, линейный вибромотор, NFC

Защита по стандарту IP 68

Google Pixel 7a: