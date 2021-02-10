Распродажа OnePlus Ace 2(11R). Лучший субфлагман 2023 отдают всего за 18 900!

303

Прекрасное предложение по невероятной цене

OnePlus Ace 2 на глобальном рынке известен как OnePlus 11R, это один из самых удачных субфлагманских смартфонов в этом году. Он получил отличный дизайн и основной модуль камеры от OnePlus 11, очень удачный и производительный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в паре со скоростной оперативностью до 16 ГБ и накопителем.

Также в нем установлен дисплей флагманского уровня 6,74" AMOLED-панель от Tianma со сменной герцовкой в диапазоне от 40 до 120 Гц. Sony IMX890 с оптостабом выдает отличные снимки и видео как днем, так и ночью.

А за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт. Кроме этого он имеет стереодинамики, линейный вибромотор и полный спектр беспроводных технологий, включая NFC.

Он демонстрирует высокую скорость работы и дает возможность поиграть в самые требовательные игры на максимальных настройках графики. И всю эту красоту сейчас можно приобрести по очень демократичной цене 18900 гривен в нашем интернет-магазине Andro-price.

OnePlus Ace 2 12/256 ГБ (с прошивкой от 11R)

Смартфоны новые, упакованные с поддержкой обновлений по воздуху и работающим NFC. Доступны в двух цветах: черном и голубом (или сером, как на фото).

Так что удачной вам покупки и приятного пользования одним из лучших смартфонов за свои деньги на рынке.

Читать также: OnePlus 12 и Realme GT 5 получат флагманские модули камер от Sony