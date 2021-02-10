Умные очки Xiaomi Mijia поступили в продажу по цене $126, это вам не $3500

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Компания Xiaomi выпустила умные очки, которые, честно говоря, не очень и умны.

Как сообщили в IT House 9 июня, в 10:00 в это утро впервые поступили в продажу новые очки Mijia Smart Audio от Xiaomi. На выбор предлагается пять разных стилей.

Согласно официальному вебсайту Xiaomi, внешний вид новых умных аудиоочков Mijia достигается за счет нового процесса вакуумного покрытия NCVM.

Что касается функций, новые умные аудиоочки Mijia используют технологию открытого звукового поля, поддерживают объемное звучание на 360°, оснащены ультрадинамическими балансными динамиками площадью 128 мм² и двойной подвесной балансирующей структурой SBS2.0.

Кроме того, продукт оснащен качественными микрофонами с системой интеллектуального шумоподавления.

Известны также показатели автономной работы, новые умные аудиоочки Mijia могут работать более недели в режиме ожидания, более 10 часов в режиме непрерывного прослушивания музыки и около 7 часов разговора.

В момент публикации новые очки Mijia Smart Audio Glasses были распроданы в торговом центре Xiaomi, но некоторые все еще доступны на JD.com. Следует отметить, что краудфандинг этого продукта начался в апреле этого года, а краудфандинговая цена составляла 112$.

Теперь обычным покупателям их предлагают по $126 и даже по этой цене они пользуются большим спросом. Есть высокая вероятность того, что анонс гарнитуры от Apple всколыхнет рынок подобных гаджетов и повысит интерес покупателей.

Так что даже если продукт купертиновцев провалится, для отрасли в целом эффект все равно будет положительным.

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Источник: ithome