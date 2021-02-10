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  • Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS, Карл Пэй наращивает обороты

Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS, Карл Пэй наращивает обороты

23.06.2023 94 0

Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS

Новый продукт с номером модели D395 зарегистрирован в Бюро стандартов Индии (BIS), сообщил инсайдер Мукул Шарма. Продукт сертифицирован под брендом «CMF by Nothing» в категории «Умные часы».

 

Это означает, что компания Nothing негласно уже разрабатывает умные часы, но сертификация пока не предоставляет никаких подробностей о дизайне или функциях будущего устройства.

 

Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS, Карл Пэй наращивает обороты – фото 1

 

Генеральный директор Nothing Карл Пэй написал в Twitter* в феврале, что современные умные часы, такие как Samsung Galaxy Watch5 Pro, кажутся «немного бесполезными», и попросил оставить отзыв о том, для чего клиенты в основном используют подобные гаджеты.

 

Ранее в сети уже появлялись фанатские концепты, которые показывают, насколько шикарно могут выглядеть Nothing Watch (1).

 

Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS, Карл Пэй наращивает обороты – фото 2

 

В целом внешний вид этого концепта восходит к Nothing. При этом нужно понимать, что до сих пор не было объявлено никаких подробностей о том, когда будут выпущены первые умные часы Nothing или какие функции они будут предлагать.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.06.2023
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Умные часы Nothing Watch (1) замечены на сайте сертификации BIS, Карл Пэй наращивает обороты