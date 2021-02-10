Розыгрыш Redmi K40, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro! Итоги в прямом эфире

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Месяц назад мы запустили конкурс, в котором наши зрители и читатели получили шанс выиграть Redmi K40. А две недели назад стартовал розыгрыш Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Время пришло! Подводим итоги конкурса, и сделаем это сегодня в прямом эфире.

Присоединяйтесь к нашему стриму и вы не только узнаете, кто смог победить, но и мы сможет пообщаться, обсудим эти и другие смартфоны.

Условия конкурса просты и, если вы еще не успели присоединиться к розыгрышу, напомним вам обязательные условия. У вас еще есть время, чтобы стать участником конкурса.

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Вот, что вы должны выполнить:

1) Зарегистрироваться здесь - https://goo.gl/n9Q3w4​

2) Подписаться на канал Andro News - https://is.gd/i5FZ1q​​

3) Написать комментарий (ваши мысли о Redmi K40) под роликом.

4) Не забудьте указать свои контакты для связи и ОБЯЗАТЕЛЬНО — Lety ID

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Но это не единственный смартфон, который мы сегодня разыграем. Определим мы и счастливчиков, которые смогут получить бесплатно Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. И у вас осталось всего пару часов, чтобы успеть вскочить в «последний вагон» и оказаться, среди тех, кто получит шанс выиграть один из смартфонов.

Что нужно сделать:

1) Скачать приложение:

Android - https://fas.st/3gh09P​

iOS - https://fas.st/6La3Ye​

2) Подписаться на канал Andro News - https://is.gd/i5FZ1q​​

3) Оставить комментарий (ваши мысли о Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro) под роликом. Укажите данные для связи и ОБЯЗАТЕЛЬНО - Lety ID.

Присоединяйтесь к нам! Стрим стартует в 18:30 (Киев) и 19:30 (МСК). Ждем вас!

Стрим пройдет здесь https://www.youtube.com/watch?v=VaaB_mjYww0﻿