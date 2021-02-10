RuTube третьи сутки лежит. О наличии уязвимости видеохостинг знал

320

Пример того, почему стоит относиться серьезно к кибербезопасности

Пошли третьи сутки как в России не работет RuTube. Видеохостинг заявил, что стал жертвой масштабной и серьезной кибератаки. При этом были высказаны предположения, что причиной мог стать слив злоумышленникам кодов доступа к площадке. Ответственность же за влом RuTube взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

RuTube опровергла это суждение, заявив, что оно не соответствует действительности. Тем временем специалисты видеохостинга осознав, что своими силами «починить» сервис не получится, позвали на помощь сторонних экспертов. В частности, команду специалистов центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center). Заявлено, что работы над восстановлением работоспособности RuTube идут и есть первые результаты, но еще многое предстоит сделать, ведь «инфраструктура Rutube довольно большая и комплексная, и сейчас стараются найти во всех частях инфраструктуры Rutube весь инструментарий хакеров, чтобы перекрыть им возможные пути возвращения».

При этом сроков восстановления работоспособности российского видеохостинга специалисты не называют. По мнению же сторонних экспертов, на устранение всех проблем может уйти не менее недели. Интересно и то, что есть информация, что RuTube знала о существующей уязвимости в работе сервиса.

Поговаривают, что еще в октябре прошлого года глава компании по безопасности «Руформ» обратился с письмом к руководителю видеохостинга Алексею Назарову, где указал на существующую «дыру» в системе безопасности. В частности, ссылаются на серверное оборудование, за поставку которого отвечала «дочка» компании Group-IB. Решение оказалось «неработоспособным», но у видеохостинга не хватило времени на закупку другого оборудования.

Сейчас RuTube ведет расследование инцидента, чтобы выяснить причины произошедшего и назвать тех, кто был причастен к кибератаке. Оно может занять до 3-х недель и после его завершения станет известно, помог ли кто из сотрудников российского видеохостинга злоумышленникам и имели ли место махинации при закупке серверного оборудования. Эксперты уже говорят о том, что убытки RuTube из-за масштабного сбоя в работе сервиса могут составить от 500 млн до 1 млрд рублей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: iphones, telegram, bbc