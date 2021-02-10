С дисплеями Redmi Note 10 не все гладко, есть проблемы

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Проблемы с откликом, зависание и странное мерцание — все это недуги дисплеев смартфонов линейки Redmi Note 10

Xiaomi умеет в бюджетники и модели серии Redmi Note пользуются популярностью на рынке. Месяц назад в Индии было представлено семейство Redmi Note 10 и новинки явно пришлись ко двору, их хорошо начали покупать. Но пришла информация, что со смартфонами не все гладко и пользователи начали жаловаться на проблемы, которые обнаружены в работе основного компонента любого смартфона — дисплея.

Владельцы разных моделей серии Redmi Note 10 начали писать жалобы в Twitter на самопроизвольное зависание дисплеев, проблемы с откликом, а также чрезмерным мерцанием, когда экран работает в режиме 120 Гц или при активации темного режима.

Один из пользователей поведал, что после того, как он столкнулся с проблемами в работе дисплея Redmi Note 10, он заменил его на новый в сервисной службе. Но, увы, и новый аппарат оказался дефектным и есть сбои в работе экрана. При обращении в сервисный центр он получил ответ, что имеет место программный сбой, который будет исправлен в последующем обновлении.

Другой обладатель Redmi Note 10 Pro жалуется на мерцание дисплея, которое сопровождает его работу в режиме 120 Гц. При активации стандартных 60 Гц мерцание удается снизить. Прочие же пользователи пожаловались на аналогичный дефект, но он проявляется при включении темной темы.

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В ответ на твиты с жалобами, Redmi India предложила им связаться с компанией. Но при этом нет понимания, есть ли у нее готовое решения для исправления проблем. Так же нет ясности, насколько распространены сбои и носят ли они характер массовых.

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Источник: mysmartprice