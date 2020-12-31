С Новым 2021 годом!

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Дорогие читатели Andro news! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Новый 2021 год стучится в двери, а это означает, что пора пинком под зад отправить все проблемы, невзгоды и тревоги в уходящем году. В 2020 году было много непростых моментов для всех нас. Он стал маркером того, как мы живем, общаемся, любим и что в приоритетах у нас. Многое перевернулась в сознании, разрушились шаблоны и стереотипы, мы начали жить по-новому.

Но только от каждого из нас зависит — оттолкнуться и идти вверх или топтаться на месте. Желаем каждому из вас идти только вперед и вверх, находить приятные моменты в обыденных вещах и совершать маленькие победы каждый день. Желаем достигнуть того, о чем мечтаете, чтобы вы остались верны себе, а если менялись, то в лучшую сторону.

Мы тоже не стоим на месте, меняемся и ищем новые горизонты. За этот год мы опробовали различные форматы роликов, сняли для вас немало интересных и познавательных видео, написали тонны текста о мире технологий. Рады и признательны вам, что вы с нами, смотрите и читаете нас, поддерживаете и критикуете, радуетесь и огорчаетесь вместе с нами.

А впереди — новые планы и здоровые амбиции, новые проекты, новые идеи и новые достижения! Пусть 2021 год будет для вас радостным и счастливым, полным надежд и планов. В качестве пожеланий хотим пожелать вам богатырского здоровья, без этого никуда. Реализации ваших идей, смелости, сил и настойчивости на пути их осуществления, умных и верных попутчиков, которые не подведут в самый важный момент. Пусть судьба будет благосклонна к вам, приносит радость и удовольствие от жизни, дарит удачу и успех в любых добрых начинаниях! Будьте здоровы, успешны и счастливы!

Оставайтесь с нами на одной волне — яркой, позитивной и креативной!