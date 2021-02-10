Samsung Ballie – милый ШИ-робот, который улучшит ваш быт и покажет нужную картинку куда угодно

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Футуристический помощник для дома

На выставке CES 2024 компания Samsung показала усовершенствованную версию своего концептуального робота Ballie – автономного передвижного ассистента с искусственным интеллектом. Главной фишкой новой модели стал встроенный проектор.

По задумке разработчиков, Ballie должна помогать хозяевам по дому – управлять бытовой техникой, следить за домашними животными, напоминать о делах, отвечать на звонки и т.д. Робот передвигается самостоятельно и постоянно учится распознавать повадки человека.

Теперь Ballie получил проектор, позволяющий выводить изображения и видео на стены, потолок или пол. Это может быть трансляция фильмов, музыка или даже тренировки – Ballie проектирует нужный контент куда угодно в помещении, следуя за хозяином.

Робот синхронизируется с аккаунтом Samsung, что дает доступ к экосистеме услуг компании. Например, он может отображать данные из гаджетов, таких как показатели активности Galaxy Watch во время тренировок.

Также у Ballie есть камера, которая помогает следить за домом и любимцами. В общем, этот ассистент с проектором выглядит гораздо более полезным, чем концепт робопеса от Xiaomi.

Источник - samsung