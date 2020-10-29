Samsung Display разрешили сотрудничать с Huawei. Но не все так просто

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Samsung может поставлять OLED-дисплеи Huawei, но нужны ли они китайцам в таком исполнении?

На этой неделе пришло сообщение, что чиновники США сменили гнев на милость и сделали небольшое послабление для Huawei. Компания Samsung Display получила соответствующую лицензию, позволяющую ей сотрудничать с китайской компанией и поставлять в ее адрес свою продукцию. Но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Как стало известно, Samsung действительно сможет отгружать Huawei свои дисплеи. Но речь идет исключительно об OLED-панелях, а вот разрешения на поставку микросхем для работы экранов они не получали. Вот и получается, что по факту Huawei действительно может продолжать закупать у Samsung Display экраны, но есть ли в этом прок, большой вопрос.

На данный момент нет ясности есть ли у китайцев решение, как заставить работать дисплеи без необходимого драйвера. Не исключено, что другим компаниям, которые причастны к созданию микросхем для OLED‑панелей в сборе, также необходимо получить соответствующую лицензию у Министерства торговли США.

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Напомним, что из-за санкций США в сентябре нынешнего года многие компании вынуждены были свернуть свою работу с Huawei. Отныне, чтобы иметь дело с китайской компанией им нужно получать лицензию, дающую право на поставку продукции, созданной с применением американских комплектующих и технологий.

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Источник: gizchina