Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$

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НОВИНКА ОТ SAMSUNG ПОРАЖАЕТ ЦЕНОЙ

Компания Samsung втихаря представила новый бюджетный смартфон Galaxy A15 по приятно низкой цене – $140.

Об этом сообщает издание 9to5Google. Смартфон неожиданно появился на сайте розничной сети Walmart в версиях для операторов Cricket Wireless и Boost Mobile.

За $140 пользователи получат 6,5-дюймовый экран с частотой 90 Гц, процессор MediaTek 6100+, камеру 50 Мп, батарею 5000 мАч и поддержку 25 Вт быстрой зарядки.

Предполагается, что A15 оснащен AMOLED-дисплеем, хотя на упаковке упоминается IPS LCD. Официальной информации пока нет.

Несмотря на это сочетание низкой цены, современного дизайна и 4 лет обновлений от Samsung делает Galaxy A15 довольно привлекательным предложением.

Источник - 9to5google