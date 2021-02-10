Samsung Galaxy A25: данные из магазинов подтверждают дату начала продаж и цену

42

Долгожданный смартфон

Многочисленные утечки показали, что Samsung Galaxy A25 получит 5G-связь и чипсет Exynos 1280. Он будет иметь 6,5-дюймовый OLED-экран, но сканер отпечатков пальцев останется сбоку, встроенный в клавишу питания. Но все еще была неизвестна дата запуска этого замечательного смартфона.

Samsung Galaxy A25 появился в списке швейцарского ритейлера Digitec подтвердив цену и дату запуска. Устройство начнет продаваться 18 декабря и обойдется в 279 швейцарских франков - это около 320 долларов или 300 евро.

Это уже второй раз мы слышим эту точную цену, и теперь у нас есть подтверждение, что она будет для варианта с 6/128 ГБ памяти. Samsung планирует выпустить версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, которая может появиться в других странах.

Источник: digitec