Samsung Galaxy A25 – первые сведения о камере

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Изменения только в программном обеспечении

Пока Samsung завершает работу над линейкой смартфонов 2023 года, начали появляться утечки информации о возможных спецификациях камеры будущего Galaxy A25.

В частности, ресурс GalaxyClub обнародовал подробности о камерах будущего Galaxy A25. По данным, на задней панели смартфон получит основную 50-мегапиксельную камеру. Фронтальная камера будет иметь 13-мегапиксельный датчик. Вероятно, основной модуль останется Samsung JN1, однако именно в этом смартфоне у этого сенсора есть преимущество – оптическая стабилизация.

Предполагаемый номер модели для этой версии – SM-A256E. Невзирая на другое заглавие, это может быть возможный вариант 5G Galaxy A24. Пока нет подробностей о том, разрабатываются ли несколько версий или какие дополнительные датчики могут сопровождать основные камеры.

При этом можно проследить логическую тенденцию развития смартфонов Samsung, при котором обновление аппаратного обеспечения становится менее частым во всем ассортименте: от смартфонов бюджетного сегмента до премиум-класса с большим акцентом на совершенствовании программного обеспечения. Этот фокус мы можем видеть во всей линейке смартфонов Galaxy – от старшей S-серии, где основной датчик меняется раз в два года, так и в бюджетных.

Более технические детали и возможные варианты модели должны появиться приближаясь к анонсу. А когда он будет – зависит от маркетингового названия смартфона – следующая генерация смартфонов Galaxy происходит один раз в год, так что если это Galaxy A25 – анонс будет не раньше следующего года, если же это Galaxy A24 5G или Galaxy A24S – тогда можно ждать его в любом случае какой момент.



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Источник: gizmochina