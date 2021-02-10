Samsung Galaxy A25 снова появился перед официальным анонсом: традиционно почти без изменений

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Почти без изменений дизайна

Будущий смартфон Samsung среднего класса, Galaxy A25, уже не за горами. Впервые устройство было замечено еще в июне, сейчас освещаются более подробные рендеры будущего самого популярного Samsung.

Сегодня на AndroidHeadlines были опубликованы официальные рендеры Galaxy A25, соответствующие тому, что мы видели раньше. Это довольно традиционный смартфон Samsung, когда дело доходит до дизайна, поэтому, если вы надеялись на какие-то изменения, вам придется искать в другом месте.

Согласно утечке изображений, Galaxy A25 будет доступен по меньшей мере в четырех цветовых вариантах: черном, синем, сером и зеленом. Сообщается, что телефон имеет размеры 162 x 77,5 x 8,3 мм.

Предварительные сообщения утверждают, что Galaxy A25 будет иметь 6,44-дюймовый дисплей. Ожидается, что на задней панели смартфона будет размещена 50-мегапиксельная основная камера, совмещенная с двумя другими камерами. Относительно начинки телефон будет оснащен восьмиядерным процессором Exynos 1280 с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, но объем памяти остается загадкой.

И последнее, но не менее важное: телефон среднего класса от Samsung будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки 25 Вт, и, как ожидается, он будет поставляться с Android 14 на борту. Релиз Galaxy A25 более вероятен в первом квартале 2024 года, особенно учитывая, что предыдущая модель (Galaxy A24) дебютировала весной.

Источник: AndroidHeadlines