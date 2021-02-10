Samsung Galaxy A35 5G получил сертификацию FCC, скоро дебют.

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Бюджетный, по меркам Samsung, смартфон

Новый смартфон от Samsung – Galaxy A35 5G – прошел сертификацию FCC. Это означает, что его презентация близится.

Согласно данным FCC, модель Galaxy A35 5G имеет номера SM-A356U и SM-A356E. Сертификация подтверждает наличие 5G, NFC и слота карты памяти.

Ранее в базе Geekbench появился Galaxy A35 с чипсетом Exynos 1380, 6 ГБ ОЗУ и Android 14. А утечка рендеров показала плоский дизайн смартфона с вырезом для 16-мегапиксельной фронталки.

Ожидается, что Galaxy A35 5G будет иметь 6,6-дюймовый экран, тройную камеру 48/8/5 Мп и батарею 5000 мАч. Традиционная зарядка для корейцев, 25 Вт, в комплект не входит.

Похоже, что этот 5G смартфон Samsung Galaxy выйдет уже в ближайшее время – потому что флагманская серия уже представлена, поэтому надо и новые бюджетники! Его цена, вероятно, составит около 300 долларов.

Источник - 91mobiles