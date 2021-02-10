Samsung Galaxy A35 появился в Geekbench из Exynos 1380

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Не такой мощный...

Samsung Galaxy A35 появился на рендерах два месяца назад, а сегодня смартфон был замечен в Geekbench. Устройство будет иметь чипсет Exynos 1380 и 6 ГБ оперативной памяти, как указывает таблица результатов.

Устройство SM-A356U набрало 697 баллов для одноядерного процессора и 2 332 балла для многоядерного, что достаточно мало, но будем учитывать, что это ранний тест.

Galaxy A35 будет иметь процессор с 4х2,4 ГГц Cortex-A78 и 4х 2,0 ГГц Cortex-A55, также используемый в Galaxy A54 и Galaxy M54/F54.

Напомним, Galaxy A35 получит немного обновленный дизайн. Отличительной особенностью будущей серии Galaxy A будет "Key Island" на правой стороне, где расположены кнопки питания и регулировка громкости.

Кроме того, Samsung перейдет от U-образного выреза в Galaxy A34 к более современному вырезу, а также смартфон, по предварительным рендерам, будет иметь более тонкие рамки.

Источник: nashvillechatterclass