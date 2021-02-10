Samsung Galaxy A52: производительность и что с охлаждением

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В этом году на смену популярному Galaxy A51 пришел Galaxy A52, предложивший более свежий дизайн и улучшенную начинку. Новинка вышла простой, понятной и достаточно сбалансированной, без перегибов и откровенно слабых мест. Но вот наличие чипа Snapdragon 720G может у кого-то вызвать разочарование, ведь на дворе 2021 год, а Samsung предложила платформу, которая прописалась в смартфонах прошлого года.

Спешим заверить, что с производительностью у Galaxy A52 все нормально. Тут нет переплаты за чрезмерную мощность, которую вы вряд ли будете использовать по полной. Нет здесь и «адских» цифр в бенчмарках, призванных удивить впечатлительную и падкую на циферки аудиторию. Snapdragon 720G дает достаточный уровень мощности для аппарата среднего класса, и он уверенно держится среди конкурентов.

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Его производительности достаточно, чтобы уверенно запускать на Galaxy A52 любые игры, но на максимальных настройках графики неизбежно падение частоты кадров и фиксируется едва заметный троттлинг. Средний показатель составляет 36fps и это говорит о том, что серьезные нагрузки смартфон выдерживает на приемлемом уровне. Но все же рекомендуется в тяжелых играх задавать средние параметры, тогда ощущения и впечатления будут более приятными.

Для любителей цифр скажем, что по результатам теста Galaxy A52 в бенчмарке Geekbench в одноядерном тесте смартфон набирает 541 очко, а в многоядерном — 1634. Это лучше результата Google Pixel 4a, работающего на базе Snapdragon 730G и почти на одном уровне с Redmi Note 9 Pro, получившего тот же чип Snapdragon 720G.

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Но более всего радует, что у Galaxy A52 нет проблем с перегревом. После продолжительных игровых сессий смартфон остается едва теплым и это обычная реакция для устройства, работающего на максимуме возможностей. Нагревается мобильник слабо.

В плане производительности Galaxy A52 не удивляет, но и не разочаровывает. Он уверенно держит нужный уровень и оставляет приятное впечатление. Смартфон получился достаточно шустрый и предлагает ту мощь, которой достаточно многим.

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