Samsung Galaxy A53 выйдет в двух версиях

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Samsung Galaxy A53 будет доступен с Exynos и Snapdragon

Смартфоны Samsung Galaxy A51 и Galaxy A52 стали одними из самых популярных в модельном ряду компании. Сейчас производитель готовит к выпуску преемника хитовых моделей — Galaxy A53. Пришло сообщение, что в случае с этим смартфоном компания провернет тот же финт, который она практикует во флагманском сегменте.

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По данным источника, Galaxy A53 выйдет в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой. На ряде рынков смартфон должен появиться с процессором Exynos (возможно, Exynos 1200). Но в большинстве стран его могут предлагать с процессором Snapdragon, но о какой модели может идти речь, не сказано. Обе вариации смартфона предложат поддержку сетей пятого поколения.

Известно, что в плане внешнего вида Galaxy A53 будет повторять черты предшественника и на лицевой панели установят AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма. Смартфон должен предложить аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, четверную тыльную камеру с ключевым сенсором разрешением 64-мегапикселя и защиту от влаги по стандарту IP67.

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Когда компания намерена представить Samsung Galaxy A53, точной информации нет. В этом году смартфон точно не стоит ждать. Скорее всего его представят в первом квартале следующего года.

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Источник: gsmarena