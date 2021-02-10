Samsung Galaxy A55 может получить новый чипсет Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530 на базе AMD RDNA2

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Потрясающая мощность?

Samsung Galaxy A55 сейчас находится в стадии разработки. И, непременно, это замечательное устройство ожидает практически каждый фанат компании.

Стало известно, благодаря пользователю Revegnus через X, наконец смартфон получит новый процессор Exynos S5E8845, который, вероятно, является Exynos 1480, поскольку Exynos 1380 и 1280 имеют номера моделей S5E8835 и S5E8825 и используются в Galaxy A5.

Кроме этого в Интернете была подмечена таблица результатов GeekBench данного чипсета: он набрал 1180 баллов в тесте производительности одноядерного процессора и 3536 баллов в тесте производительности многоядерного процессора. Это заметно лучше, чем у Galaxy A54, набравшего 1 108 баллов и 2 797 баллов соответственно.

По предварительным данным, Exynos 1480 – это восьмиядерный чипсет с четырьмя мощными процессорными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,75 ГГц и еще четырьмя эффективными ядрами, работающими на тактовой частоте до 2,05 ГГц. Чипсет использует графический процессор Xclipse 530 на основе AMD RDNA2. Он должен быть значительно более мощным, чем графические процессоры Malu в предыдущих чипах Exynos, и потенциально может даже обеспечивать трассировку лучей в играх.

Также смартфон может получить несколько иной дизайн с металлической рамкой, 6,5-дюймовым дисплеем OLED с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и зарядку на 25 Вт.

Источник: sammobile