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Samsung Galaxy A55 засветился в GeekBench – будущий хит, который должен уничтожить любовь к китайским смартфонам

20.10.2023 115 0

МОЩНАЯ ГРАФИКА ДЛЯ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА

 

Новые истоки показывают, что будущий чипсет от Samsung для среднебюджетных смартфонов – Exynos 1480 – будет оснащен графическим процессором AMD. Это неожиданный, но логичный шаг.

 

Exynos 1480 уже был замечен в базе бенчмарка Geekbench. Он состоит из 8 ядер: 4 скоростных ядра на 2,75 ГГц и 4 энергосберегающих на 2,05 ГГц. А вот графическое ядро – Xclipse 530 от AMD.

 

Samsung Galaxy A55 засветился в GeekBench – будущий хит, который должен уничтожить любовь к китайским смартфонам – фото 1

 

Тем не менее, прирост в CPU вообще несущественен – баллы почти аналогичны нынешнему Galaxy A54. Поэтому GPU – гораздо интереснее.

 

Серия Xclipse – это графика AMD для чипсетов Samsung Exynos. В флагманском Exynos 2200 используется Xclipse 920, а в будущем Exynos 2400 будет Xclipse 940. А для среднего ценового сегмента предназначена более доступная серия Xclipse 5xx.

 

Samsung Galaxy A55 засветился в GeekBench – будущий хит, который должен уничтожить любовь к китайским смартфонам – фото 2

 

По предварительным данным, Xclipse 530 будет базироваться на архитектуре AMD RDNA 2, в отличие от RDNA 3 в топовых GPU Samsung – однако, стоит не забывать, что RDNA 2 использовался во флагманском Galaxy S22 – поэтому разочаровываться не стоит.

 

Первые смартфоны и планшеты из Exynos 1480 ожидаются в 2024 году, дебютирует он в Galaxy A55. Использование мощного AMD GPU в среднем ценовом сегменте – важный шаг для Samsung. Надеемся, компания уделит внимание системе охлаждения, чтобы проблем как у старых Exynos не было.

 

Источник - Sammobile

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 20.10.2023
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Samsung Galaxy A55 засветился в GeekBench – будущий хит, который должен уничтожить любовь к китайским смартфонам