Galaxy M34 5G: первые тизеры и подробные характеристики за неделю до анонса

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Samsung покажет немного более дешевый аналог Galaxy ﻿ A34

Компания Samsung официально объявила, что новый смартфон Galaxy M34 5G среднего класса в скором времени поступит на рынок Индии. Бренд официально обнародовал тизер на микросайте Amazon, посвященный Galaxy M34 5G. Известный информатор Абхишек Ядав опубликовал в Twitter ожидаемые технические характеристики Galaxy M34 5G.

Телефон должен дебютировать с 6,6-дюймовым sAMOLED дисплеем, который может похвастаться разрешением Full HD+ и поддержкой плавной частоты обновления 120 Гц. Фронтальная камера, возможно, будет расположена в выемке в верхней части экрана.

Позади будет 48-мегапиксельная основная камера, 8-Мп ширик и 5-Мп макросенсор. Впереди фронталка на 13 Мп.

Сердцем смартфона будет новый Dimensity 7050 SoC, который по факту переименован 1080. Память 8/128 ГБ, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и NFC.

Весит он 199 граммов, а толщина составляет 8,2 мм. Всё это будет работать под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом One UI 5.1. Точная цена пока не известна, а дата анонса назначена на начало июля.

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Источник: twitter