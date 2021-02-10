Samsung Galaxy M52 5G может получить нетипично мощную платформу для своего класса

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В сеть слили практически все характеристики Samsung Galaxy M52 5G

Samsung год от года пытается создать свой рецепт идеального доступного смартфона. Для пользователей с ограниченным бюджетом она предлагает взглянуть на модели семейства Galaxy M и скоро там появятся два новичка: Galaxy M32 и Galaxy M52 5G. Предлагаем больше узнать о последнем из дебютантов.

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Samsung Galaxy M52 5G должен получить Super AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и сюда врезана фронтальная камера на 32-мегапикселя. Аппаратная платформа — Snapdragon 778G в тандеме с 6/8 Гб оперативной памяти.

Поставляться Galaxy M52 5G будет с предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой One UI 3.1, флеш-накопителем вместимостью 128 Гб и четырехкомпонентной основной камерой, где разрешение главного датчика составит 64 Мп со светосилой f/1.8. В комбинацию датчиков на задней панели войдет широкоугольный сенсор на 12 Мп и парочка модулей по 5 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки.

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Габариты корпуса Galaxy M52 5G составят 164х75х7 мм при весе 175 грамм. Емкость батарейки неизвестна, как и нет ясности, какой мощности будет зарядка. А узнать все подробности о новинке, включая ее стоимость, мы сможем уже 25 августа, когда и должна состояться премьера смартфона.

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Источник: gsmarena