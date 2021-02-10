Samsung Galaxy M52 5G: событие или прорыв, который не случился?

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Samsung пытается донести мысль, что ее продукты — друзья пользователей. Компания вдруг осознала, что очевидный путь к потребительской любви и шанс подвинуть смартфоны китайских производителей — крепкие устройства без перегибов по ценовой политике. Samsung периодически отказывается от бессовестной наценки за престижный шильдик в среднем классе и попыталась провернуть это с Galaxy М52.

Пристально изучили этот смартфон от известной марки и сегодня докладываем о впечатлениях, преимуществах и недостатках. Расскажем, есть ли в Galaxy М52 то, ради чего его смогут полюбить или он ориентирован только на тех кто признает превосходство корейского смартфоностроения над китайским.

Если опустить тонну текста, то хочется сразу перейти к главному. В плане стоимости Galaxy M52 компания все же сильно промазала. Нельзя сказать, что смартфон плох, но именно из-за цены сложнее смириться с теми компромиссами, которые предлагает производитель. Прайс заставляет пристальнее присматриваться к новинке и ныть по поводу скромного комплекта поставки, «звонкой» клавиши включения и с завидной регулярностью отваливающегося Wi-Fi стоит только удалиться на небольшое расстояние от точки доступа.

В целом дисплей, функция Always on Display, программное обеспечение и производительность — сильные стороны смартфона. По этим аспектам Galaxy M52 выглядит добротно, приятно и гармонично. Да и камера снимает, что называется на все деньги. Он не делает безальтернативно лучшие снимки в своем классе, но сражается за призовые места в рейтинге лучших камерофонов среди «одноклассников».

Но все же расшевелить свой сегмент Galaxy M52 не смог. Можно считать, что смартфон удался в плане функциональности, но за свои деньги это не лучший на рынке вариант. Впрочем, громкое и известное имя для кого-то окажется весомым бонусом сделать выбор в его пользу.