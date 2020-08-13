Samsung Galaxy S20 Fan Edition появился в Geekbench

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Предполагаемый Samsung Galaxy S20 Fan Edition появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Главное, что удалось узнать — это об аппаратной платформе, которая легла в основу новинки. И она способна разочаровать многих.

Как оказалось, смартфон будет базировать на фирменном чипе Exynos 990, хотя ранее активно ходили слухи, что он получит Snapdragon 865. Судя по всему, компания будет и в случае с облегченной версией флагмана придерживаться стратегии предлагать девайс в двух вариантах, которые отличаются аппаратной платформой. Так, в большинстве стран мира Galaxy S20 Fan Edition будет доступен с Exynos 990, а в Китае и США его будут продавать с Snapdragon 865.

Синтетический тест также дал понимание, что смартфон получит 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10. По тем слухам, что появлялись в сети в оснащение Galaxy S20 Fan Edition войдет Infinity-O дисплей диагональю 6,5 или 6,7 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Заключат его в герметичный корпус с защитой IP68 и внутри установят батарейку емкостью 4500 мАч. Обещают быструю зарядку, селфи-камеру на 10-мегапикселей и основную камеру с тремя датчиками 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Ценник на Galaxy S20 Fan Edition должен быть в районе $750.

Источник: gsmarena