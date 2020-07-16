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Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite): интересное «облегчение» флагмана

16.07.2020 611 0

Последние слухи упорно ориентируют нас на то, что в линейке флагманов Samsung Galaxy S20 появится еще одна модель. Новинку принято называть Galaxy S20 Fan Edition и не исключают того, что на ряде рынков она будет известна как Galaxy S20 Lite.

 

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite): интересное «облегчение» флагмана – фото 1

 

Поговаривают, что базироваться смартфон будет на Snapdragon 865 и получит 120-герцовый дисплей. Здесь установят Infinity-O матрицу с миниатюрным отверстием под фронталку диаметром 3,3 мм. А еще смартфон получит защиту по классу IP68.

 

Приятная цена и новый датчик изображения

 

Сегодня известный и авторитетный инсайдер Ice Universe заявил о том, что новинка дебютирует в четвертом квартале нынешнего года. Он не стал озвучивать никаких конкретных цифр, но обнадежил, что цена на смартфон будет достаточно привлекательной и это будет самый доступный аппарат во флагманской линейке.

 

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite): интересное «облегчение» флагмана – фото 2

 

Ходят слухи, что Galaxy S20 Fan Edition или Galaxy S20 Lite получит минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, слот для карт памяти и новейший 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GN1. Работать смартфон должен под управлением новой версии фирменного интерфейса One UI 2.5 на основе Android 10. 

 

Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite): интересное «облегчение» флагмана – фото 3

 

Источник: sammobile

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.07.2020

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Galaxy S20 Lite): интересное «облегчение» флагмана