Samsung Galaxy S21 FE будет, но не для всех

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Samsung Galaxy S21 FE обещают в октябре и в ограниченном количестве стран

В начале месяца издание ETNews сообщило, что Samsung вынуждена отказаться или отложить выпуск Galaxy S21 FE. Причина — кризис и дефицит полупроводников. Позже южнокорейский гигант прокомментировал этот слух и заявил, что еще не решено относительно возможной приостановки производства устройства.

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Samsung никак не выдает своих планов по выходу или отмене Galaxy S21 FE. Зато усердствуют инсайдеры, которые уверяют, что смартфон все же поступит в продажу, но позже, чем планировалось ранее. Его выход состоится в октябре, а не в августе, как считалось ранее.

Но нехватка чипов заставит компанию не только пересмотреть сроки выхода Galaxy S21 FE, но и количество рынков, на которых флагман будет доступен. Количество стран, где его можно будет приобрести, сократят. Рынок сбыта может ограничиться США и Европой. Обращает на себя внимание то, что в списке регионов, где будет доступен Galaxy S21 FE, нет Южной Кореи.

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Ожидается, что новинка станет чуть упрощенной версией Galaxy S20 FE, которая предложит платформу Snapdragon 888, AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Емкость аккумулятора обещают 4500 мАч и будет технология быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

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Источник: phonearena