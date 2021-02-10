Samsung Galaxy S21 FE превзойдет Galaxy S21 по одному из важных параметров
Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться без адаптера, но его можно будет заряжать на большей мощности
Про урезанную комплектацию айфонов, флагманов Xiaomi и Samsung мы говорили не раз. Компании приводят свои аргументы, где наиболее популярная «отмазка» — забота об экологии. И есть вероятность, что этот довод мы будем слышать все чаще, ведь количество устройств с урезанным комплектом поставки станет больше.
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К параду «беззарядных» устройств присоединится и Samsung Galaxy S21 FE. На это указывает сертификация модели с индексом SM-G990U в Федеральной комиссии по связи США, которая должна дебютировать как Galaxy S21 FE. Регулятор указывает на то, что новинка получит поддержку двух зарядных устройств EP-TA800 (25 Вт) и EP-TA845 (45 Вт). Но ни один из адаптеров не будет включен в комплект поставки. Поэтому покупателям Galaxy S21 FE придется покупать блок питания, чтобы закрыть вопрос с зарядкой смартфона.
Напомним, что последние слухи указывают на то, что Galaxy S21 FE могут представить осенью и он предложит Super AMOLED дисплей диагональю 6,41 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888, батарейку емкостью 4500 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Ожидается, что продавать флагман будут только в Европе и США. Интересно, что Galaxy S21 заряжается на мощности 25 Вт и поддержка Fan Edition зарядки на 45 Вт ощутимый шаг вперед.
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Источник: gsmarena
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