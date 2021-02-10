Samsung Galaxy S21 FE превзойдет Galaxy S21 по одному из важных параметров

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Samsung Galaxy S21 FE будет поставляться без адаптера, но его можно будет заряжать на большей мощности

Про урезанную комплектацию айфонов, флагманов Xiaomi и Samsung мы говорили не раз. Компании приводят свои аргументы, где наиболее популярная «отмазка» — забота об экологии. И есть вероятность, что этот довод мы будем слышать все чаще, ведь количество устройств с урезанным комплектом поставки станет больше.

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К параду «беззарядных» устройств присоединится и Samsung Galaxy S21 FE. На это указывает сертификация модели с индексом SM-G990U в Федеральной комиссии по связи США, которая должна дебютировать как Galaxy S21 FE. Регулятор указывает на то, что новинка получит поддержку двух зарядных устройств EP-TA800 (25 Вт) и EP-TA845 (45 Вт). Но ни один из адаптеров не будет включен в комплект поставки. Поэтому покупателям Galaxy S21 FE придется покупать блок питания, чтобы закрыть вопрос с зарядкой смартфона.

Напомним, что последние слухи указывают на то, что Galaxy S21 FE могут представить осенью и он предложит Super AMOLED дисплей диагональю 6,41 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888, батарейку емкостью 4500 мАч, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Ожидается, что продавать флагман будут только в Европе и США. Интересно, что Galaxy S21 заряжается на мощности 25 Вт и поддержка Fan Edition зарядки на 45 Вт ощутимый шаг вперед.

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Источник: gsmarena