Samsung Galaxy S21 FE стал героем первого видеообзора

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Все характеристики флагмана подтверждены

В сети уже было бесчисленное множество слухов и утечек, касающихся Samsung Galaxy S21 FE. Их поток иссякнет только с анонсом смартфона и на днях случилась очередная утечка — в сеть выложили видео с обзором Galaxy S21 FE. Причем это не короткий ролик с распаковкой, а видеообзор, где рассказали о характеристиках смартфона и поделились первыми впечатлениями о нем.

Ребята из итальянского ресурса HDblog провели видеотур по наиболее важным характеристикам и функциям смартфона. Нам показали полностью рабочий и функционирующий аппарат, а не инженерный семпл. Акцент был сделан на дизайне, где производитель отдал предпочтение матовой рамке и блоку камер, окрашенному в цвет корпуса Galaxy S21 FE.

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Были подтверждены все характеристики смартфона, которые были слиты в сеть ранее. Нашел свое подтверждение слух, что Galaxy S21 FE станет первым устройством компании с Android 12 «из коробки». Позволили нам оценить и качество фоточек и видео на основную камеру с датчиками 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

Видео также подтвердило отсутствие 3,5 мм разъема для наушников, слота для карт microSD и комплектного зарядного устройства, а также размеры устройства 155,7х74,5х7,9 мм при весе 177 грамм.

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Источник: youtube