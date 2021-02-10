Samsung Galaxy S21 и iPhone 12: кто дешевеет быстрее

491

Продукты Samsung не в почете в США, тогда как iPhone почти национальный символ

Смартфоны сложно назвать хорошим и удачным инструментом для инвестирования. Это не те вещи, которые впоследствии можно продать с наваром. Вполне естественный процесс, что они устаревают, изнашиваются и, как следствие, теряют в цене. Другое дело, что одни модели это делают быстрее, тогда как другие можно неплохо продать на вторичном рынке.

Сервис SellCell, специализирующийся на продаже б/у смартфонов в США, опубликовал статистику, согласно которой Samsung Galaxy S21 теряет свою ценность ошеломительными темпами. Куда выгоднее приобрести IPhone 12, который вышел на несколько месяцев раньше конкурента, чем покупать Galaxy S21.

﻿

Только за один месяц смартфоны серии Galaxy S21 потеряли в цене от 44,8% до 57%. Тогда как в линейке iPhone 12 этот показатель за аналогичный период составил от 18% до 33,7%. Сильнее всего подешевел Samsung Galaxy S21 5G с 256 Гб флеш-памяти — 19%. Медленнее всех в линейке флагманов Samsung сбросил в цене Galaxy S21 c 128 Гб постоянной памяти — 14,9%. Если эту модель сейчас продавать на вторичке, то можно выручить 55% от первоначальной цены.

Медленнее других дешевеет iPhone 12 Pro Max с 128 Гб встроенной памяти. Через пять месяцев после анонса он потерял в цене 18,1%, а за первый месяц он подешевел на 3,6%. К числу невыгодных приобретений, которые быстрее всех обесцениваются, стоит отнести iPhone 12 Pro с 512 Гб памяти и iPhone 12 с 64 Гб. За первый месяц они обесценились на 6,7%, а за весь период с момента их выхода на 33,7%.

﻿

Не обойдем вниманием и iPhone 12 mini, который быстрее всех устройств линейки обесценился за первый месяц — на 8,2%. За прошедшие же пять месяцев они просели в цене на около 33%.

В чем же причина того, что флагманы Samsung дешевеют быстрее? Она банальна и проста. Статистика выведена применительно к рынку США, где высока лояльность пользователей к бренду Apple. Американцы не спешат мигрировать с iOS-устройств на Android. Они консервативны по части своих «ценностей» и предпочитают приобретать устройства у проверенной и хорошо раскрученной компании. Высокий спрос на поддержанные iPhone приводит к тому, что они медленнее других аппаратов теряют в цене. Интересно, что опрос показывает, что 26% владельцев устройств Samsung не прочь впоследствии перейти на использование iPhone.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: sellcell