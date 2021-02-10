Samsung Galaxy S21 и iPhone 12: кто дешевеет быстрее
Продукты Samsung не в почете в США, тогда как iPhone почти национальный символ
Смартфоны сложно назвать хорошим и удачным инструментом для инвестирования. Это не те вещи, которые впоследствии можно продать с наваром. Вполне естественный процесс, что они устаревают, изнашиваются и, как следствие, теряют в цене. Другое дело, что одни модели это делают быстрее, тогда как другие можно неплохо продать на вторичном рынке.
Сервис SellCell, специализирующийся на продаже б/у смартфонов в США, опубликовал статистику, согласно которой Samsung Galaxy S21 теряет свою ценность ошеломительными темпами. Куда выгоднее приобрести IPhone 12, который вышел на несколько месяцев раньше конкурента, чем покупать Galaxy S21.
Только за один месяц смартфоны серии Galaxy S21 потеряли в цене от 44,8% до 57%. Тогда как в линейке iPhone 12 этот показатель за аналогичный период составил от 18% до 33,7%. Сильнее всего подешевел Samsung Galaxy S21 5G с 256 Гб флеш-памяти — 19%. Медленнее всех в линейке флагманов Samsung сбросил в цене Galaxy S21 c 128 Гб постоянной памяти — 14,9%. Если эту модель сейчас продавать на вторичке, то можно выручить 55% от первоначальной цены.
Медленнее других дешевеет iPhone 12 Pro Max с 128 Гб встроенной памяти. Через пять месяцев после анонса он потерял в цене 18,1%, а за первый месяц он подешевел на 3,6%. К числу невыгодных приобретений, которые быстрее всех обесцениваются, стоит отнести iPhone 12 Pro с 512 Гб памяти и iPhone 12 с 64 Гб. За первый месяц они обесценились на 6,7%, а за весь период с момента их выхода на 33,7%.
Не обойдем вниманием и iPhone 12 mini, который быстрее всех устройств линейки обесценился за первый месяц — на 8,2%. За прошедшие же пять месяцев они просели в цене на около 33%.
В чем же причина того, что флагманы Samsung дешевеют быстрее? Она банальна и проста. Статистика выведена применительно к рынку США, где высока лояльность пользователей к бренду Apple. Американцы не спешат мигрировать с iOS-устройств на Android. Они консервативны по части своих «ценностей» и предпочитают приобретать устройства у проверенной и хорошо раскрученной компании. Высокий спрос на поддержанные iPhone приводит к тому, что они медленнее других аппаратов теряют в цене. Интересно, что опрос показывает, что 26% владельцев устройств Samsung не прочь впоследствии перейти на использование iPhone.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: sellcell
Комментарии