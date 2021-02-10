Samsung Galaxy S22 будет компактным, но в ущерб автономности

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Инсайдер обещает, что мы будем под впечатлением от нового флагмана

Нередко в сети увидишь отзывы тех, кто сетует на то, что компактных смартфонов почти не осталось. Сегодня засилье лопат, которые на пробежку брать не удобно, управлять одной рукой сложновато. Похоже, что вот таким страждущим отчасти попытается угодить Samsung с ее Galaxy S22. Известный сетевой информатор Ice Universe заявляет о том, что новинку создают с упором на компактность.

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По словам информатора, Galaxy S22 получит на вооружение дисплей диагональю 6,06 дюйма и соотношением сторон 19,3:9, но при этом сам смартфон будет меньше iPhone 13 Pro, как по диагонали, так и по ширине. Полезная площадь дисплея увеличится за счет «срезания» рамок по периметру. Не будет и толстым смартфон, а необходимой утонченности добьются за счет уменьшения емкости аккумулятора. Так, Galaxy S22 должен получить батарейку на 3700 мАч против 4000 мАч у предшественника.

Ice Universe также принялся хвалить новинку, заявив, что стоит пользователям только увидеть Galaxy S22, и им вряд ли захочется какай-то другой смартфон. Маловероятно, что все попадут под обаяние новинки, особенно с учетом того, что дешевой она не будет.

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Напомним, что по тем слухам, которые появлялись в сети, Galaxy S22 должен предложить зарядку мощностью 22 Вт, Super AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную тыльную камеру 50 Мп + 12 Мп (ширик) + 12 Мп (телеобъектив).

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Источник: twitter