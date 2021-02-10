Samsung Galaxy S22 Ultra – лучший флагман 2022 года с крутым дисплеем и качественной камерой теперь доступен всего от 20 611

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МОЩНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАМЕРЫ

Samsung Galaxy S22 Ultra – это топовый флагман от Samsung с крутыми камерами и качественным дисплеем.

Модель оснащена 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Этот дисплей обеспечивает невероятную четкость и плавность изображения.

Тройная камера 108+10+10+12 Мп с оптическим зумом 10х позволяет производить фото и видео профессионального качества. А фронтальная камера – 40 Мп.

Под капотом – мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1 и быстрая 45 Вт зарядка 5000 мАч батареи, и стилус в комплекте – им вы можете быстро делать фото, рисовать или делать заметки.

Мы предлагаем Galaxy S22 Ultra на AliExpress по цене 20 611 грн с использованием промокода и купона. Это лучший флагман за эти средства, ведь все главные фишки присутствуют – топовые камеры, качественный дисплей с премиальным видом и элитным дизайном.

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Samsung Galaxy S22 Ultra - от 20 611 грн﻿

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