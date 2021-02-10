Samsung Galaxy S23 FE – анонс приближается, характеристики уже известны

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потенциальный хит

Samsung планирует выпустить несколько смартфонов и планшетов в следующем квартале. Среди перечня будущих устройств, Galaxy S23 FE – это наиболее ожидаемый активно обсуждаемый смартфон. Он уже появился во многих сертификационных базах, а недавно был замечен на тайском NBTC с модельным номером SM-S711B/DS.

Все больше характеристик и деталей становится доступным через сертификации Bluetooth SIG, SafetyKorea, GCF, 3C и другим компаниям. Подтверждение также появилось на сайте поддержки Казахстана и GeekBench. Из этих баз можно составить маленький «портрет» черт устройства.

Galaxy S23 FE получит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED экран (120 Гц), чипсет Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, до 12 ГБ оперативной и до 256 постоянной памяти, тройную основную камеру во главе с 50 Мкм , широкоугольный сенсор на 8 МП и телескопическая линза на 12 МП, передний сенсор на 10МП.

Смартфон получит четыре года основных обновлений операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Оно будет иметь беспроводную зарядку и защиту от воды и пыли по стандарту IP68, все в традиции S-серии компании.

Источник: gizmochina