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Samsung Galaxy S23 FE получит чип от Snapdragon

15.07.2023 112 0

Радостная новость на фоне инсайдов о Galaxy S24

Большинство потенциальных покупателей будущего Samsung Galaxy S23 FE были немного огорчены наличием довольно горячего и прожорливого Exynos 2200. Да, ходили слухи, что это новая ревизия и он будет работать стабильнее, но верится в это с трудом.

 

Samsung Galaxy S23 FE получит чип от Snapdragon – фото 1

 

Вопросы возникали по отношению к рынку США, они же завозят флагманы Samsung исключительно с чипом от Qualcomm и вряд ли корейцы захотели бы потерять такой ласковый кусочек как рынок соединенных штатов. И вот мы узнали ответ на этот вопрос, и он вселяет надежду.

 

Все же будет альтернативная версия Samsung Galaxy S23 FE сердцем которой станет Snapdragon 8 Gen 1. Этот чип трудно назвать идеальным, но при правильной реализации он вел себя гораздо лучше, чем корейский аналог. Так что для фанатов бренда будет альтернативный вариант, возможно в начале продаж немного дороже, но, скорее всего, гораздо более стабильный в работе.

 

Анонс новинки ожидается в начале осени и ему прочат довольно приятную цену.

 

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Источник: mysmartprice

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 15.07.2023
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Samsung Galaxy S23 FE получит чип от Snapdragon