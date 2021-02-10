Samsung Galaxy S23 FE заметили в базе регулятора, анонс уже близко

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Смартфон для "фанатов" скоро выйдет в продажу

Слухи о новом Samsung Galaxy S23 FE гуляют по сети уже довольно долго. После случая из 22 FE, который упразднили в последний момент, на счет этого поколения тоже до последнего оставались определенные сомнения. Но сейчас все сомнения в его выходе исчезли окончательно.

Прежде он появился в базе регулятора, а такая процедура стоит денег и просто так это делать точно не будут, да и готовое устройство уж точно есть.

Во-вторых – представитель Samsung в диалоге с изданием Android Authority ответил, что этот смартфон выйдет уже очень скоро. Обычно между регистрацией в регуляторе и фактическим анонсом проходит не больше месяца. Подробнее о характеристиках будущего "фанатского смартфона" можно прочитать в фото по этой ссылке.

Судя по предыдущим утечкам цена на смартфон будет довольно приятной, так что все поклонники бренда скоро смогут приобрести себе очень неплохое по соотношению цены и характеристик устройство.

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Источник: androidauthority