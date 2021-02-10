Samsung Galaxy S23 FE стартует в Европе 8 декабря
05.12.2023 41 0
Почти флагман скоро в Европе
Samsung Galaxy S23 FE был представлен еще в октябре и многие ждали появления данного устройства на всех рынках мира. Смартфон сейчас продается лишь в нескольких регионах Азии и США. Похоже, смартфон должен прибыть в Европу, причем Samsung France уточняет, что запуск состоится в пятницу, 8 декабря.
Напомним, в США смартфон поставляется с процессором Snapdragon 8 Gen 1, тогда как в Европе, по доброй традиции, скорее всего чипсет будет иным - Samsung Exynos 2200.
Пока нет информации о цене устройства, поэтому здесь нужно будет немного подождать.
Источник: samsung
Дата публикации: 05.12.2023
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