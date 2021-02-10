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Samsung Galaxy S23 готовит сюрприз всем своим фанатам!

06.04.2022 2107 5

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В чем же именно будет Reboot новой линейки Samsung S23?

 

Вы наверняка знаете, а если даже нет, мы вам расскажем, что все флагманы компании Samsung, до сегодняшнего дня, работали на чипах от Qualcomm и собственных Exynos.

Но, судя по всему, в следующем году ребятам из Samsung будет чем нас удивить. 

galaxy s23 glavnaya 1

Одновременно несколько источников подтверждают, что Samsung уже сейчас ведет обсуждение, предметом которого является использование процессоров производства тайваньского гиганта, компании MediaTek, в своих будущих флагманах.

Первопроходцами, судя по всему, будут смартфоны серии Galaxy S23. Но, увы не все устройства из линейки S23 удостоятся такой чести. Скорее всего Samsung будет использовать процессоры от MediaTek, только в смартфонах для азиатского рынка.

Если вдруг вы захотите такой “особенный” смартфон, придется постараться, чтобы его достать. Также есть пока не подтвержденная информация, что половина Galaxy S22 (FE) также получат чип от MediaTek. 

На данный момент тяжело сказать какие именно чипы компания Samsung будет использовать у себя в флагманских устройствах. Ранее чипы тайваньской компании мы видели только в бюджетном сегменте. 


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Galaxy S23 galaxy samsung
Автор: Филон Денис Дата публикации: 06.04.2022

Комментарии

Den Snig 0
Не удивительно. Дименсити сейчас лучшие процессоры на Андроид смартфонах и такими будут в ближайшие годы. Самсунг решил все верно. Свои говно Эксиносы оставить на линейки А и М. А во флагманы надо ставить лучшее.
06.04.2022 22:45
Vladislav D 0
Den Snig, ахахах это подвальный фуфло Китай, такой же как и сраоми и другой любой китайские смартфон..
06.04.2022 23:52
Vladislav D -2
удивлять китайским говно процом?
Вам что снова китайцы платить начали?
китайские подвальные поделки не когда не будут лучше даже первых процов ексонус!
если они поставят в свои передовые смартфоны китайские процы, это будет откат на лет 10 назад и минус рейтинна в минус на 2-3 а то и 4 места в низ идиоты!
06.04.2022 21:40
nuraddin rozmetov 1
Фото на заставке просто мечта а не телефон. Хотя понятно,что это всего-навсего рендер,красиво смотрится без выступающего блока камер.
06.04.2022 21:12
Александр 1
вот это поворот!
06.04.2022 19:42

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Samsung Galaxy S23 готовит сюрприз всем своим фанатам!