Samsung Galaxy S23 готовит сюрприз всем своим фанатам!

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В чем же именно будет Reboot новой линейки Samsung S23?

Вы наверняка знаете, а если даже нет, мы вам расскажем, что все флагманы компании Samsung, до сегодняшнего дня, работали на чипах от Qualcomm и собственных Exynos.

Но, судя по всему, в следующем году ребятам из Samsung будет чем нас удивить.









Одновременно несколько источников подтверждают, что Samsung уже сейчас ведет обсуждение, предметом которого является использование процессоров производства тайваньского гиганта, компании MediaTek, в своих будущих флагманах.

Первопроходцами, судя по всему, будут смартфоны серии Galaxy S23. Но, увы не все устройства из линейки S23 удостоятся такой чести. Скорее всего Samsung будет использовать процессоры от MediaTek, только в смартфонах для азиатского рынка.





Если вдруг вы захотите такой “особенный” смартфон, придется постараться, чтобы его достать. Также есть пока не подтвержденная информация, что половина Galaxy S22 (FE) также получат чип от MediaTek.

На данный момент тяжело сказать какие именно чипы компания Samsung будет использовать у себя в флагманских устройствах. Ранее чипы тайваньской компании мы видели только в бюджетном сегменте.





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