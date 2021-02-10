Samsung Galaxy S24 Ultra наконец-то получит более быструю зарядку и новый тип аккумулятора

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Первый шаг вперед после долгого затишья

Компания Samsung уже несколько лет не может пересечь предел в мощности задки в 45 Вт для своих смартфонов. "Горячие" Note 7, наверное, до сих пор влияют на смелость компании в этом направлении, потому что тогда финансовый и репутационный удар был очень значительным.

На фоне китайских флагманов, заряжающихся за пол часа, а то и быстрее, 80 минут у Galaxy S23 Ultra этого года смотрится стыдно. И вот инсайдер с ником RGcloudS сообщил, что новое поколение Galaxy S24 Ultra получит зарядку мощностью 65 Вт. Конечно, сама по себе это не рекордная цифра, но если реализация будет качественной, мы получим как минимум двукратное снижение времени зарядки.

Концепт Galaxy S24 Ultra

Конкуренты с такой мощностью в среднем заряжаются от 30 до 40 минут. Почему я написал о качественной реализации. Поколение этого года с 45 ваттным блоком заряжается лишь чуть быстрее чем с 45 ваттным и весь потенциал не раскрывается. Однако надежду вселяет тот факт, что сами аккумуляторы будут производиться по новой технологии.

Речь идет о ламинировании и укладке, которая имеет ряд преимуществ на фоне традиционной намотки - увеличение плотности на 5%, повышение срока службы на 10%, снижение затрат на производстве на 5%.

Еще немного успокаивает тот факт, что подобная технология будет применяться в iPhone 15, а купертиновцы точно протестировали все как следует и проблем быть не должно. Ибо, если вы помните, печально известный Note 7 также получил новую технологию, которую плохо протестировали и начал гореть. Получат ли младшие представители серии S 24 новые аккумуляторы, пока неизвестно.

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Источник: phonearena