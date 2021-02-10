Samsung Galaxy S24 Ultra удивит нас новым материалом корпуса
Рамка из титана будет интересной особенностью нового флагмана
Производители смартфонов уже не знают чем удивлять пользователей. Хороший дисплей сейчас можно увидеть даже в среднебюджетных моделях, производительности большинства пользователей также за глаза. Осталось только два основных пункта, согласно которым флагманы существенно отличаются от смартфонов: камеры и материалы корпуса.
В последнее время производители экспериментируют с разными материалами. То экокожа на задней крышке, то керамика, а OnePlus даже выпустила лимитированную версию со спинкой из искусственного камня. Другой инновацией стало использование премиальных материалов для смартфонов.
Вместо недорогого пластика производители применяли алюминий и даже нержавеющую сталь. И вот появились слухи об использовании в iPhone 15 Pro рамки из титанового сплава. Неизвестно, кто у кого подсмотрел идею, но известный инсайдер IceUniverse написал в своем твиттере небольшую шараду, разгадкой которой является наличие у Galaxy S24 Ultra рамки из титана.
Немного удивительно, что компании, которые обычно очень консервативны во внедрении технологий в свои гаджеты, первыми наперегонки применят новую технологию производства корпусов.
Есть в этом и хорошая новость, последние флагманы этих брендов были очень тяжелыми и использование титанового сплава может сделать устройства немного легче и удобнее в использовании, да и к царапинам этот материал будет более устойчивым чем полированная сталь. Так что такая замена пойдет новинкам только на пользу.
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Источник: twitter