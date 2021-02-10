Samsung Galaxy S24 Ultra удивит нас новым материалом корпуса

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Рамка из титана будет интересной особенностью нового флагмана

Производители смартфонов уже не знают чем удивлять пользователей. Хороший дисплей сейчас можно увидеть даже в среднебюджетных моделях, производительности большинства пользователей также за глаза. Осталось только два основных пункта, согласно которым флагманы существенно отличаются от смартфонов: камеры и материалы корпуса.

В последнее время производители экспериментируют с разными материалами. То экокожа на задней крышке, то керамика, а OnePlus даже выпустила лимитированную версию со спинкой из искусственного камня. Другой инновацией стало использование премиальных материалов для смартфонов.

Вместо недорогого пластика производители применяли алюминий и даже нержавеющую сталь. И вот появились слухи об использовании в iPhone 15 Pro рамки из титанового сплава. Неизвестно, кто у кого подсмотрел идею, но известный инсайдер IceUniverse написал в своем твиттере небольшую шараду, разгадкой которой является наличие у Galaxy S24 Ultra рамки из титана.

Немного удивительно, что компании, которые обычно очень консервативны во внедрении технологий в свои гаджеты, первыми наперегонки применят новую технологию производства корпусов.

Есть в этом и хорошая новость, последние флагманы этих брендов были очень тяжелыми и использование титанового сплава может сделать устройства немного легче и удобнее в использовании, да и к царапинам этот материал будет более устойчивым чем полированная сталь. Так что такая замена пойдет новинкам только на пользу.

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Источник: twitter