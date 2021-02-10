Samsung Galaxy S24, как и предшественник, получит специальную разогнанную версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

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Оправдает ли ожидание разогнанный процессор?

В погоне за первенством Samsung делает все, чтобы обогнать Apple. Мы уже писали, что компания планирует выпустить свою топовую линейку Galaxy S24 несколько раньше обычного. Но что получит будущая новинка от именитого бренда?

В конце прошлого месяца компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, новый флагманский процессор приложений (AP), который будет использоваться во многих топовых моделях Android в течение следующего года. Как и в прошлом году, ожидается, что Qualcomm выпустит специальную версию чипа для телефонов Samsung Galaxy.

Хотя Qualcomm еще не представила Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, информатор Yogesh Brar обнародовал, по его словам, спецификации AP вместе со спецификациями Snapdragon 8 Gen 3, чтобы мы могли легко увидеть, в чем может заключаться разница между этими двумя чипсетами.

Если информация Brar ﻿соответствует действительности, Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy будет разогнано ядро Prime и заниженные ядра Performance и Efficiency. Непонятно, зачем Qualcomm это делать, учитывая, что в прошлом году единственным отличием между чипсетом "не для Galaxy" и "для Galaxy" было разогнано ядро Prime.

Теперь вопрос в том, как и будет ли Samsung использовать в Galaxy S24 свой восьмиядерный процессор Exynos 2400. Последние слухи свидетельствуют о том, что Samsung оснастит Galaxy S24 и Galaxy S24+ процессором Exynos 2400 везде, кроме США и Китая. На этих рынках телефоны будут оборудованы Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. Galaxy S24 Ultra будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy везде.

Источник: X