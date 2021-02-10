Samsung Galaxy S24 сможет мгновенно переводить звонки на другой язык с помощью ИИ

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Крутые функции ИИ, которым нет равных

Samsung готовится к запуску своей следующей флагманской серии смартфонов, Galaxy S24, 17 января 2024 года. В преддверии запуска компания анонсировала ряд новых функций, которые появятся в новых телефонах с внедрением собственного ИИ.

Одной из наиболее увлекательных функций является перевод языка в реальном времени. Эта функция будет использовать искусственный интеллект для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, что позволит пользователям общаться с людьми, говорящими на разных языках.

К сожалению, пока не ясно, как именно будет работать эта функция. Но это безусловно интересно. Важнейшим моментом является то, что это действительно может увеличить продажи компании. Эта функция, которая, как ожидается, особенно понравится деловым кругам, может усилить коммуникацию между людьми из разных стран.

Источник: engadget