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Samsung Galaxy Z Flip 5 на качественных рендерах, очень стильно и оригинально

30.04.2023 114 0

Конкуренция в сегменте раскладушек усиливается и Samsung готова к борьбе

Известный инсайдер OnLeaks показал нам, как будет выглядеть будущая вертикальная раскладушка от Samsung Galaxy Z Flip 5.

 

 

Дизайн действительно красивый и современный, плоские боковые грани и поверхности с дисплеями. В разложенном виде у него нет щелей и выглядит как обычный сверхтонкий смартфон. Новый увеличенный внешний дисплей имеет форму, очень напоминающую иконки папки на компьютере.

 

 

Гаджет будет иметь компактные габариты 165 x 71,8 x 6,7 мм, 6,7-дюймовый внутренний дисплей и 3.4-дюймовый внешний. Применительно к железу данных не так много, топовый Snapdragon 8 Gen 2 в качестве основного процессора, конечно вместе с флагманским чипом мы получим и современную память и беспроводные интерфейсы.

 

Samsung Galaxy Z Flip 5 на качественных рендерах, очень стильно и оригинально – фото 1

 

К сожалению, данных о камерах, объеме аккумулятора и мощности зарядки нет. Но для таких гаджетов одним из основных критериев является дизайн, а с этим у будущей новинки все очень неплохо. Ориентировочная дата анонса – это конец лета, и думаю до сих пор мы с вами еще узнаем много подробностей относительно характеристик Galaxy Z Flip 5.

 

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Источник: mediapeanut

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 30.04.2023
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Samsung Galaxy Z Flip 5 на качественных рендерах, очень стильно и оригинально