Samsung Galaxy Z Flip 5G анонсирован раньше времени

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По всем слухам и прогнозам выходило, что усовершенствованную версию Galaxy Z Flip компания Samsung должна показать на мероприятии Unpacked, которое состоится 5 августа. Но новую версию смартфона в форм-факторе компактной раскладушки представили вчера.

Что изменилось

Похоже, что те изменения, которые произошли в Galaxy Z Flip 5G по сравнению с базовой версией, не стоят того, чтобы уделять им внимание во время масштабного действа Unpacked. И эта позиция компании оправдана и понятна. Ведь по сути, все изменения свелись к смене аппаратной платформы и установке 5G-модема. Правда, появилась модная медная расцветка, в которую Samsung намерена окрасить все свои новые гаджеты.

В качестве процессора выбор пал на Snapdragon 865+ и в тандеме с модемом сотовой связи с поддержкой сетей пятого поколения, он привел к росту ценника на $70 в сравнении с 4G-версией. Оценили Galaxy Z Flip 5G в $1449,99.

Помимо аппаратных улучшений, компания декларирует и ряд изменений в программном обеспечении. В частности, речь идет об усовершенствовании режима Flex, который теперь сможет корректно отображать работу YouTube, когда смартфон находится в сложенном состоянии. «Более надежной» сделали функцию Edge Panel.

Что осталось прежним

На этом «марафет» базовой версии Galaxy Z Flip завершен и все прочие характеристики дублируются: 6,7ʺ AMOLED, 8/256 Гб памяти, аккумулятор на 3300 мАч, фронталка 10 Мп и двойная основная камера 12 Мп + 12 Мп. 5G-версия появится в продаже в августе.

Источник: theverge