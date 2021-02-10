Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 могут получить чуть больше дисплеи – Ross Young

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Станет ли лучше?

Galaxy Z Fold 5 от Samsung не поразил фанатов своими инновациями, из кардинальных изменений был разве что новый механизм гибки. А вот Z Flip 5 имеет значительные обновления по сравнению со своими предшественниками.

Хотя до следующего поколения осталось достаточно времени, но уже начались разговоры, как будет выглядеть новое поколение сложных смартфонов. Так известный информатор Ross Young через X сообщил, что Z Fold 6 и Flip 6 могут получить более крупные дисплеи.

Samsung планирует увеличить размеры дисплеев Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Янг с DSCC говорит, что оба телефона будут иметь большие внутренние и внешние размеры экранов. Экран раскладушки следующего поколения будет иметь диагональ 3,9 дюйма, что на 0,5 дюйма больше, чем у Z Flip 5, имеющего диагональ 3,4 дюйма.

Точные размеры внутреннего и внешнего дисплея Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 не раскрываются. Мы можем ожидать, что они будут увеличены. Но это станет логичным и необходимым шагом, чтобы иметь возможность конкурировать, учитывая стремительный рост других компаний в этой сфере.

Источник: X