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Samsung Galaxy Z Fold 6 наконец-то получит другой дизайн и форму. Заинтригованы?

01.02.2024 17 0

Samsung выбрала новый путь

Вы, наверное, уже знаете, что складывающиеся смартфоны набирают все большую популярность. Уж не удивительно увидеть подобные устройства на улице, в кафе или еще где-то. Но с развитием рынка складных смартфонов растет и конкуренция. Если раньше серия Samsung Galaxy Z Fold была безусловным лидером этого сегмента, то теперь это могу не так.

Samsung Galaxy Fold 6

Хотя текущая модель Z Fold 5 пользуется хорошей репутацией, ей не хватает эффекта вау, который есть у некоторых сложных смартфонов-конкурентов. И Z Fold 6, кажется, призван это сделать…

Недавний патент свидетельствует о том, что они отказываются от вида "толстого телефона" в пользу более тонкого профиля, а внешний дисплей станет шире, что будет больше напоминать другие смартфоны как, например, Google Pixel Fold.

Samsung Galaxy Fold 6

Помимо этого, Samsung также может предложить новую конструкцию шарнира с несколькими корпусами, распределяющими давление более равномерно по всему экрану и потенциально уменьшающими складки на внутреннем экране. Патент также показывает новое расположение камеры с модулями непосредственно на задней панели, но неясно, отражает ли это реальные планы.

Samsung Galaxy Z Fold 6 должен выйти в середине лета 2024 года – там и раскроется истина.

Источник: pigtou

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 01.02.2024
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Samsung Galaxy Z Fold 6 наконец-то получит другой дизайн и форму. Заинтригованы?