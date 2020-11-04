Samsung готовит еще одного монстра автономности с батарейкой на 7000 мАч

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Samsung Galaxy M12/Galaxy F12 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч

В последнее время Samsung взяла курс на увеличение емкости аккумуляторов в своих смартфонах. Щедро миллиампер она «насыпает» батареям в доступных устройствах и в этом году она выпустила Samsung Galaxy M51, предложив в нем исполинскую батарейку на 7000 мАч. Рекордной емкости для устройств серии Galaxy аккумулятор получит и другой смартфон компании.

Так, пришло сообщение, что готовится к выходу Samsung Galaxy M12, который получит батарейку емкостью 7000 мАч. Но не исключено, что на рынке новинка дебютирует как Galaxy F12 и само устройство создается в стенах завода Samsung в Индии. В подтверждение того, что такая модель выйдет, в сеть слили фотографии ее задней панели. Они дают понимание, что новинка предложит квадратный блок основной камеры, который будет вмещать четыре датчика изображения, а ниже расположится светодиодная вспышка.

Обращает на себя внимание отсутствие отверстия под сканер отпечатков пальцев и это может означать, что новинка не получит его вовсе или его, отправили на боковую грань в копку питания. На нижней грани имеется 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и решетка для динамика. Ожидается, что Samsung Galaxy M12 или Galaxy F12 предложит дисплей диагональю 6,7 дюйма и его анонс состоится до конца текущего года.

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Источник: 91mobiles