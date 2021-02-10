Samsung готовит новую версию Galaxy S21 FE с другим процессором

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Выбор чипсета довольно странный.

В конце прошлого года компания Samsung представила свой "народный флагман" в лице модели Galaxy S21 FE. Правда, девайс получился не очень удачным: горячий процессор Snapdragon 888, отсутствие ощутимого прогресса по сравнению с предшественником и завышенный ценник помешали ему стать популярным, и уж тем более повторить успех Galaxy S20 FE.

Но теперь, судя по информации, которая появилась сразу в двух европейских онлайн-магазинах: ITRelation и Technet, Samsung готовит упрощенную версию Galaxy S21 FE с другим чипсетом. Наверное, многие хотели бы, чтобы в роли новой аппаратной платформы выступил крайне удачный Snapdragon 870, но взор Samsung упал на другую модель процессора от Qualcomm, а именно Snapdragon 720. И это весьма странно, ведь этот же чип использовался в прошлогоднем среднебюджетном Galaxy A52, и видеть его же в субфлагмане этого года весьма неожиданно.

В остальном же, ожидается, что смартфон будет повторять Galaxy S21 FE. То есть, мы можем утверждать, что новинка получит 6,4-дюймовый amoled-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки, фронталку разрешением 32 Мп и основную камеру состоящую из трёх модулей: главный и сверхширокоугольный разрешением по 12 Мп каждый и телевик с трехкратным зумом на 8 Мп.

Остаётся лишь вопрос целесообразности подобного решения сегодня, ведь цена на данный аппарат явно не будет низкой, учитывая принадлежность к линейке Galaxy S, а на рынке уже существуют модели Galaxy A52 и A73 от той же Samsung, не говоря уже о других брендах. И они при той же цене, или даже ниже, предлагают достойную производительность и неплохие возможности камер.

Источник: gsmarena