Samsung ищет пути удешевить стоимость Galaxy A73

516

Samsung Galaxy A73 может стать первым смартфоном серии Galaxy A с китайским дисплеем

Samsung приходится искать пути конкурировать с китайскими компаниями, предлагая близкие к оптимальным характеристики и не задирая высоко цены. Вот и вынуждена она искать способы удешевить продукцию. Один из них — отказаться от использования своих комплектующих в пользу китайских. Пришло сообщение, что OLED-панель от китайской компании получит одна из моделей серии Galaxy A.

Читать также: Когда анонс Samsung Galaxy S21 FE: вариант развития событий ﻿

В частности, речь идет о Galaxy A73, который может стать первым смартфоном серии Galaxy A, обладающий дисплеем производства не Samsung Display. В числе потенциальных поставщиков дисплея называют компании CSOT или BOE. По слухам, обе уже принялись создавать OLED‑панель для будущего смартфона и между ними устроят состязание. Кто предложит лучше решение, тот и получит контракт от Samsung. Кстати, экраны CSOT уже облюбовали себе место в ряде моделей серии Galaxy M.

В пользу какой из компаний примет решение южнокорейский гигант, узнаем позже. Варианты могут быть различными, но одно точно — переход на использование дисплеев от китайских производителей позволит снизить себестоимость устройства. Удивление вызывает только тот факт, что идти на эксперимент Samsung планирует с одной из топовых моделей семейства и цена ошибки может быть велика.

Читать также: Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: sammobile