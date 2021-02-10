Samsung может выпустить смартфон с сворачивающимся дисплеем в 2025 году

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Носить большой дисплей в кармане можно будет через два года

В этом году Samsung Display продемонстрировала свертывающуюся панель OLED. По новым данным, Samsung может выпустить смартфон с таким экраном уже скоро.



Инсайдер Revegnus (@Tech_Reve) утверждает, что Samsung выпустит телефон со﻿ сворачивающимся OLED-экраном примерно в 2025 году. Похоже, что вместе с гипотетическими из Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 может выйти﻿ еще одна гибкая модель.



Еще одна новость – подэкранная камера, которая появится у нового гибкого и, возможно, других смартфонов Samsung. Также устройство будет иметь нулевые рамки, что означает дисплей от края до края. Об этом предполагаемом устройстве известно немного.





Гибкая OLED-панель, которая была представлена ​​Samsung, могла разворачиваться до 12,4 дюйма. Демонстрационный образец имел встроенный мотор, который сворачивал и разворачивал экран. Samsung владеет несколькими патентами на технологии, которые можно использовать со складными или сворачивающимися экранами.

Источник: SamMobile