Samsung начала убирать рекламу из штатных приложений

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Пользователи в Южной Корее первыми ощутили преимущества работы с приложениями без рекламы

После нескольких лет, когда Samsung предпочитала встраивать рекламные объявления в штатные приложения, она решила прекратить эту практику. В августе стало известно, что компания уберет рекламные баннеры из фирменных приложений, включая Samsung Weather, Samsung Pay и Samsung Theme. Было сказано, что сделано это будет до конца нынешнего года.

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Вчера на форумах сообщества Samsung появились сообщения от пользователей, что реклама исчезла из приложения Samsung Pay, а изданию TizenHelp удалось получить комментарий представителя компании, подтверждающего, что с 1 октября, Samsung прекратила практику демонстрации рекламы в Samsung Pay и Samsung Health. Первые изменения увидят пользователи Южной Кореи, а позже реклама исчезнет и с устройств Samsung на других рынках.

Этот шаг стал ответом компании на критику со стороны пользователей о назойливости рекламных объявлений в ее штатных приложениях. Многие отмечали, что смартфоны компании стоят дорого и пользователи тратят приличные суммы на покупку устройств Samsung вовсе не для того, чтобы терпеть рекламу. После того как реклама исчезла с Samsung Pay, ряд владельцев смартфонов отмечают, что скорость выполнения финансовых операций возросла.

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Источник: 9to5google