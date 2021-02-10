Samsung не верит в успех Galaxy S21 FE

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Объемы производства Galaxy S21 FE очень низкие и компания не особо рассчитывает на высокий спрос

После того, как «бюджетный флагман» Samsung Galaxy S21 FE похоронили, его в итоге благополучно воскресили и уже нет сомнений, что смартфон выйдет. Его релиз ждем с дня на день, но компания что-то затягивает с его проведением и поговаривают, что его премьера может пройти в октябре. Это вполне можно было списать на производственные проблемы из-за нехватки комплектующих.

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Но ряд источников сходятся во мнении, что Samsung на самом деле осторожничает. Так, в сентябре с конвейеров сошло всего 10 тысяч единиц Galaxy S21 FE и это очень низкий показатель для дебютного устройства. Такой небольшой выпуск смартфонов можно трактовать, как не уверенность Samsung в высоком спросе на новинку. Она не хочет впустую тратить комплектующие в условиях их дефицита и не готова произвести больше устройств, чем в итоге ей удастся реализовать.

Еще одна причина, которая может помешать продажам Galaxy S21 FE — скорый релиз Galaxy S22. До анонса нового поколения флагманов, возможно, остается всего четыре месяца, и потребители могут отложить покупку нового смартфона до выхода новинок в расчете, что цена на семейство Galaxy S21 упадет. Успех или фиаско Galaxy S21 FE на рынке во многом будет зависеть от ценовой политики на него. Сможет компания предложить адекватный прайс — потребители отправятся за ним в магазин.

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Источник: slashgear